Morte Di Nunno, le condoglianze dell'Audace Cerignola alla famiglia
L'Audace Cerignola con una nota sui propri canali ufficiali ha voluto stringersi al fianco della famiglia Di Nunno dopo la notizia della scomparsa di Paolo Di Nunno, storico ex presidente del Lecco e presidente onorario del Canosa. Questo il comunicato:
"Il Presidente Nicola Grieco e tutta la S.S. Audace Cerignola 1912 si uniscono al dolore per la scomparsa dell’amico presidente Paolo Di Nunno, uomo di calcio e grande protagonista della passione sportiva.
Paolo ha scritto pagine indimenticabili nel calcio italiano: vulcanico e appassionato, è stato l’artefice della storica promozione del Calcio Lecco 1912 in Serie B dopo oltre 50 anni.
Per il suo profondo legame con la sua terra, era divenuto presidente onorario del Canosa Calcio 1948.
Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze".
