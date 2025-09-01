Ufficiale Gargiulo saluta il Cosenza e approda a Campobasso: ha firmato un biennale

Il Campobasso FC annuncia l’arrivo a titolo definitivo con contratto biennale di Mario Gargiulo, centrocampista napoletano classe 1996, che si lega al club rossoblù per dare spessore e qualità al cuore della mediana.

Cresciuto nel vivaio del Brescia, dopo i primi passi nella scuola calcio “Brothers Napoli”, Gargiulo ha costruito una carriera solida e lineare. Le esperienze iniziali con Bassano e Lucchese lo hanno visto emergere, per poi imporsi al Pontedera e all’Imolese, dove ha affinato le doti di inserimento e la capacità di dare equilibrio alla squadra. Il salto al Cittadella gli ha infine consentito di misurarsi con un campionato di livello.

Con il Lecce ha vissuto la stagione della consacrazione, contribuendo al ritorno in Serie A dei salentini. Successivamente ha vestito le maglie di Modena, Pisa e Foggia, prima dell’ultima esperienza al Cosenza, dove ha confermato le qualità di centrocampista moderno, capace di unire dinamismo e visione di gioco.

Ora la scelta di Campobasso, segno di una volontà precisa: sposare un progetto in crescita, in cui passione e ambizione si fondono con la concretezza. “Ho scelto Campobasso perché tutti ne parlano benissimo – le prime parole di Gargiulo – Conosco il mister che ho avuto al Foggia e non vedo l’ora di riabbracciarlo. So che la Società ha le idee chiare e la piazza rossoblù sa trasmettere sempre, in casa e in trasferta, calore e appartenenza. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare tutto me stesso per questi colori”.