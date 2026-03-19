Kean non è sereno: lo spot negativo è per Gattuso. E l’anno scorso a questo punto aveva segnato 20 gol

Nella stagione zoppicante della Fiorentina, avanti in Conference League tra mille difficoltà sul modesto campo polacco, Moise Kean diventa protagonista non per un gol, ma per una scenata. Sostituito da Paolo Vanoli all’ora di gioco, il centravanti dei viola e della Nazionale non l’ha presa benissimo, criticando in maniera plateale la scelta del proprio allenatore. E pensare che rientrava da un infortunio.

Lo spot negativo non riguarda soltanto lo stesso Vanoli, che ha le sue gatte da pelare, ma anche il commissario tecnico Gennaro Gattuso. Domani sono attesi i convocati per gli spareggi Mondiali, e non vi sono dubbi sulla presenza dello stesso Kean. Un po’ per il suo valore, un po’ per l’assenza di vere e proprie alternative - l’ex Juve, 8 gol in Serie A, resta l’attaccante italiano più prolifico del campionato -, Moise è un titolare indiscusso della Nazionale. Però potrebbe capitargli di uscire, sia con l’Irlanda del Nord, sia nella (si spera) partita successiva con la vincente tra Bosnia ed Erzegovina e Galles. E una scenata del genere, in un momento così delicato per la Nazionale, non è certo il miglior biglietto da visita per le speranze azzurre.

A contribuire alla scarsa serenità, ci sono anche i pochi gol, con tutta probabilità. A poche partite dalla fine della stagione sportiva, Kean (9 gol totali) non è ancora in doppia cifra, considerando tutte le competizioni. L’anno scorso, a questo punto, aveva già 20 reti all’attivo. Una bella differenza.