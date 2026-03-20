Bologna, qualificazione storica: è solo la terza volta ai quarti di finale in Europa
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Il successo sulla Roma ha dimensioni storiche, per il Bologna. I rossoblù centrano infatti la qualificazione ai quarti di finale di una competizione europea soltanto per la terza volta nella loro storia.
Come evidenziato da Opta, i precedenti risalgono alla stgione 1990/91 (contro l’Admira Wacker) e al 1998/99 (contro il Betis Siviglia). In tutti i casi la qualificazione è avvenuta nella seconda competizione UEFA, che oggi si chiama Europa League e all’epoca si chiamava Coppa UEFA.
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