Bologna, Castro: "Non mi sento un leader, in questa squadra siamo tutti importanti"

Santiago Castro, attaccante del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Europa League vinta per 4-3 sulla Roma: "Ho tirato senza guardare, è stato un bel gol. Abbiamo fatto una bella partita, sapevamo che non sarebbe stato facile qua: loro sono una squadra forte, spinta anche dalla loro gente quando giocano in casa".

Cosa ti chiedeva Italiano?

"Sapevamo che loro giocavano uno contro uno, sono usciti i movimenti sui quali abbiamo lavorato e siamo contenti".

Questa vittoria servirà anche per il campionato?

"Adesso abbiamo la Lazio, un'altra bella partita e dobbiamo tornare a vincere in casa. Chi non va in nazionale avrà un po' di giorni liberi per gestire le energie mentali".

Ti senti un leader?

"Io cerco sempre di essere utile alla squadra, non mi sento così leader: in questa squadra siamo tutti importanti, dobbiamo continuare a lavorare".

Come mai così tanti alti e bassi?

"La finale di Supercoppa ha fatto un po' male alla testa del gruppo, dobbiamo fare sempre bene lavorando: così le cose vengono. Contro questo tipo di squadre che sono a livello di Champions bisogna dare sempre qualcosa in più".