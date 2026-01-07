Ufficiale
Giana Erminio, Andrea Capelli passa in prestito alla Folgore Caratese
A.S. Giana Erminio comunica che il calciatore Andrea Capelli è stato ceduto in prestito all’U.S. Folgore Caratese fino al 30 giugno 2026.
Attaccante classe ’99 arrivato in biancazzurro con la sessione di mercato invernale della stagione 2024/25, Capelli ha collezionato 31 presenze e un gol.
Ad Andrea vanno i ringraziamenti per l’impegno sempre profuso con la maglia della Giana e i migliori auguri di un proficuo proseguimento della propria carriera.
