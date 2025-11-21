TMW Roma su Zirkzee, lo United non ha deciso se cederlo. Nessun problema commissioni

Joshua Zirkzee può essere il nome giusto per la Roma? Nelle ultime ore c'è stata sì un'accelerata, con un sondaggio da parte dei giallorossi per capire quale può essere la sua situazione. Dipenderà molto dall'apertura a un eventuale prestito da parte dei Red Devils, anche se l'idea dovrebbe essere quella di cederlo perché non è nelle rotazioni degli attaccanti: la decisione non è ancora stata presa e verrà considerata solamente nei prossimi giorni.

Nelle ultime settimane si sono inseriti anche Aston Villa e West Ham. Quello che è certo è che non c'è un problema commissioni allo stato attuale, perché non c'è un'offerta concreta né al giocatore né al club, al netto della presa informazioni.

Il tecnico dello United, Ruben Amorim, ha parlato così delle situazioni dei cedibili, cioè Zirkzee e Mainoo. "Può succedere di tutto, anche nel nostro club. Sapete che ci sono i Mondiali, alcuni giocatori non stanno giocando e chiederanno di andarsene, quindi devo gestire tutto. Poi vogliamo portare giocatori che potrebbero avere un grande futuro al Manchester United. Non vogliamo comprare qualcuno solo perché a dicembre pensiamo di aver bisogno di quel tipo di giocatore per l’immediato. No, vogliamo acquistare calciatori di cui sappiamo che non dovremo cambiare spesso. Questa è la nostra idea".