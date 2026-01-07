Ufficiale Giana Erminio, dall'Alcione arriva Samele. Contratto fino a giugno 2027 con opzione

Volto nuovo in casa Giana Erminio, con il club di Gorgonzola che si è assicurata dall'Alcione Milano Luigi Samele: l'attaccante ha firmato con i biancazzurri un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva.

Ecco la nota:

"A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Alcione Milano le prestazioni sportive del calciatore Luigi Samele, con un contratto che lo legherà al club biancazzurro sino al 30 giugno 2027, con un’opzione per l’anno successivo.

La carriera

Punta centrale classe 2002, Luigi Samele è cresciuto nel settore giovanile del Foggia per poi approdare in Serie C al Monopoli nella stagione 2020/21. Notato dal Sassuolo, si trasferisce in neroverde nella stessa stagione e vi rimane anche per quella successiva giocando in Primavera 1, segnando 16 gol e facendo l’esordio in Serie A in due occasioni, contro Genoa e Lazio. Nella stagione 2022/23 torna in Serie C e si divide tra Carrarese e Audace Cerignola. Nel campionato 2023/24 veste la maglia del Taranto sino a gennaio, per poi approdare all’Alessandria. Dalla stagione 2024/25 è invece all’Alcione, dove ha collezionato 45 presenze e 4 gol.

Alla Giana Luigi Samele vestirà la maglia n 29".

Ha fatto poi seguito anche il comunicato dell'Alcione, che ha salutato il giocatore: "La società Alcione Milano comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Luigi Samele alla Giana Erminio.

La società desidera ringraziare Luigi per il suo impegno e la sua dedizione, e augura al giocatore le migliori soddisfazioni per il futuro".