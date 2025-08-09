Ufficiale Giana Erminio, è addio con Spaviero. Ha firmato per il Campodarsego in D

La Giana Erminio ha ormai salutato l’attaccante Tommaso Spaviero, il quale fa ritorno in Serie D dopo i mesi passati alla Pro Palazzolo. Ad accoglierlo stavolta è il Campodarsego, che lo hannaunicato come segue tramite un comunicato apparso sui propri canali ufficiali:

Il Campodarsego Calcio e il suo presidente Daniele Pagin informano di aver acquisito le prestazioni sportive di Tommaso Spaviero. Nato il 26 aprile 1999, Spaviero è un attaccante, che ha militato in carriera con Inter, Cremonese, Modena, Pro Sesto, Pdhae, Fanfulla, Sant’Angelo, Desenzano, Giana Erminio e Pro Palazzolo. “Ha fatto le giovanili dell’Inter”, spiega il ds Mattia Bergamaschi. “E’ una seconda punta con grandissima fisicità e gamba. Sa andare in profondità ed ha un motore importante. Ha fatto molto bene a Desenzano nel 2023/24 realizzando 11 gol e 7 assist, che gli hanno permesso di strappare un contratto biennale in serie C alla Giana Erminio.