Ufficiale Giugliano, nuovo innesto sulla corsia sinistra: ecco Panico dal Foggia a titolo definitivo

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Foggia 1920 il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Ciro Panico. Il difensore classe 1999 si lega al club con un accordo su base biennale.

Protagonista della scalata del Potenza dall’anno 2017/2018 fino al 2020/2021. Con i rossoblù totalizza in quattro stagioni 104 presenze centrando una promozione in Serie C e due play off promozione in Serie B. Nella stagione 2021/2022 il trasferimento al Cosenza, prima del passaggio a gennaio alla Juve Stabia. L’anno successivo il ritorno a Cosenza, dove totalizza 9 presenze in Serie B fino a gennaio, poi il trasferimento alla Feralpi Salò, dove centra 11 presenze complessive e la promozione diretta in Serie B. Nella stagione 2023/2024 è protagonista con il Taranto, 23 presenze e la qualificazione ai playoff Serie B. L’anno scorso ha vestito la maglia del Sorrento, 25 le apparizioni totali. In questa prima parte di campionato ha totalizzato 20 presenze complessive con il Foggia.