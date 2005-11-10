Gubbio, il ds Mauro Leo presenta Braglia: "È il timoniere giusto per questa barca"

Il Gubbio riparte da Piero Braglia e dalla fiducia della società nella nuova guida tecnica. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, il direttore sportivo Mauro Leo ha voluto innanzitutto rivolgere un pensiero al predecessore Domenico Di Carlo, ringraziandolo per il lavoro svolto insieme al suo staff.

"Ci tengo a salutare il mister Domenico Di Carlo e il suo staff per il buon lavoro svolto. Il presidente ha spiegato i dettagli del suo addio, ma rimane la stima per lui e per i suoi collaboratori", ha dichiarato Leo, come riportato da VivoGubbio.com.

Da lunedì scorso la panchina rossoblù è affidata a Braglia, tecnico che conosce già l'ambiente e che la dirigenza considera la scelta giusta per guidare la squadra. Al suo fianco lavoreranno Massimiliano Buongiorni come vice, Stefano Celio come preparatore atletico e Roberto Antrone nel ruolo di match analyst.

"Piero Braglia è diventato da lunedì scorso la nuova guida del Gubbio, un allenatore che conosce bene l'ambiente, il giusto timoniere di questa barca. Siamo molto fiduciosi", ha concluso il direttore sportivo