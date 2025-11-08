Gubbio, Di Carlo: "Portare via un punto da Ascoli non è da tutti. Arbitri? Nessun alibi"

Dopo il pareggio di Ascoli, il tecnico del Gubbio Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa: "I primi venti minuti siamo rimasti sul pullman. Poco possesso, poca aggressività. L’Ascoli è una squadra forte, se le lasci campo e ritmo diventa difficile. Poi però siamo stati bravi a rimetterci in partita: al primo tiro in porta abbiamo fatto gol, come loro, e da lì in poi il Gubbio mi è piaciuto molto di più. Abbiamo recuperato quattro giocatori all’ultimo, due ieri e due l’altro ieri, senza mai potersi allenare insieme. Nonostante questo, i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, mostrando grande compattezza e spirito di sacrificio. In certi momenti abbiamo anche dovuto cambiare modulo, passando a quattro dietro per contenere meglio il loro possesso.

Episodi arbitrali? Nelle ultime tre partite con Arezzo, Ternana e Ascoli gli episodi ci sono andati tutti contro. Non voglio creare alibi, ma serve equilibrio nelle decisioni. Io non chiedo favori, solo che ci sia lo stesso metro per tutti.

Portare via un punto da Ascoli non è da tutti. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, con una cornice di pubblico straordinaria, e non abbiamo mollato un centimetro. Questo pareggio dà continuità e fiducia: ora dobbiamo migliorare il gioco, ma lo spirito è quello giusto".