Ufficiale Gubbio, il giovane terzino Sportolaro scende in Serie D: giocherà con la Vibonese

Dopo qualche convocazione in prima squadra, ma senza scendere in campo in Serie C, per il terzino classe 2006 Sportolaro c'è il trasferimento alla Vibonese in Serie D. Di seguito i comunicati dei due club interessati:

"As Gubbio 1910 comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Sportolaro alla Us Vibonese. A Christian il più sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata e i migliori auguri per il prosieguo di carriera".

"U.S. Vibonese Calcio è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive di due giovani talenti: il difensore Christian Sportolaro e il centrocampista Alessio Marrale.

Christian Sportolaro - Nato il 10 giugno 2006, il terzino sinistro arriva dal Gubbio dove ha militato nella formazione Primavera collezionando anche convocazioni in prima squadra. Alto 184 cm, Sportolaro è un esterno moderno e completo, dotato di buona tecnica, spinta offensiva e capacità di leggere le situazioni difensive.

Alessio Marrale - Nato a Genova l’11 aprile 2005, il playmaker genovese vanta una formazione di prestigio tra Sampdoria e SPAL, dove ha militato per sei stagioni laureandosi campione d’Italia Under 18 (2022/23) e raggiungendo la Nazionale Under 17. Dopo le esperienze in Serie D con Recanatese e Sora, approda in rossoblù per arricchire il centrocampo con qualità, visione e capacità di dettare i tempi di gioco.

Due profili giovani e di grande prospettiva che rappresentano investimenti importanti per il presente e il futuro della Vibonese".