TMW Radio Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"

Andrea Errico, centrocampista del Guidonia Montecelio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio:

Lo scorso anno sei stato protagonista della promozione dalla Serie D alla Serie C e anche in questa stagione stai offrendo ottime prestazioni. Sei molto amato dai tifosi.

"Sì, diciamo che mostrano davvero tanto affetto, sia allo stadio nelle partite in casa sia attraverso i messaggi che mi arrivano. Spero di riuscire a ripagare tutto questo con le mie prestazioni in camp".

Parliamo del Girone B: è più tattico, più fisico o soprattutto imprevedibile?

"Direi soprattutto imprevedibile. Lo si è visto fin dall’andata: qualsiasi squadra può vincere contro chiunque, anche contro le più forti. In questo momento Arezzo e Ravenna stanno facendo qualcosa in più, ma il girone resta molto tattico e difficile".

Che fotografia fai del Girone B a questo punto del campionato?

"Arezzo e Ravenna stanno facendo un campionato a parte. Subito dietro c’è un gruppo molto ampio di squadre che lottano per i playoff, dove ci siamo anche noi, e poi un altro blocco che deve guardarsi le spalle per la salvezza".

Che squadra è oggi il Guidonia Montecelio e dove può arrivare?

"Non stiamo attraversando un momento semplice, ma sono sicuro che ne usciremo lavorando come abbiamo sempre fatto. Siamo stati una sorpresa, perché nessuno si aspettava certi risultati. È vero, veniamo da 3-4 partite complicate, ma ne usciremo".

Da neopromossa, l’obiettivo principale resta la salvezza?

"Sì, assolutamente. L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio è mantenere la categoria e speriamo di riuscirci il prima possibile".

C’è una partita che, fin qui, ha fatto capire che il Guidonia Montecelio può essere protagonista?

"Più che una singola partita direi tutto il girone d’andata, che abbiamo chiuso in una posizione importante. Ma se devo sceglierne una, penso alla gara di Terni contro la Termana, dove abbiamo espresso forse il nostro miglior calcio".

Anche la partita contro il Pineto ha lasciato segnali importanti.

"Sì, anche quella. È stato significativo, soprattutto per la reazione che abbiamo avuto sotto di due gol e in dieci uomini".

Venerdì affronterete l’Arezzo, la prima della classe. Quanto cambia l’approccio mentale?

"Noi cerchiamo di prepararci sempre al meglio, ma quando affronti la capolista è normale avere un’attenzione particolare. Speriamo di prepararla bene e magari riuscire a portare via qualche punto".

Il vostro allenatore lavora più sull’aspetto tattico o su quello mentale?

"È molto preparato su entrambi gli aspetti. Ci trasmette voglia di risultato e voglia di giocare bene, e noi proveremo a mettere tutto questo in campo".