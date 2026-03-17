TMW Douglas Luiz-Aston Villa, il punto sul riscatto. Grazie a Emery sta tornando al top

Da quando è tornato all'Aston Villa il centrocampista brasiliano Douglas Luiz sembra aver ritrovato il suo rendimento. Sbarcato a Birmingham sul finire di gennaio dopo una prima parte di stagione al Nottingham decisamente complicata tra infortuni e panchine, il calciatore ancora di proprietà della Juventus agli ordini di Emery è sempre sceso in campo nelle nove gare in cui era a disposizione: in otto circostanze l'ha fatto dal primo minuto, contro il Chelsea lo scorso 4 marzo ha anche ritrovato la via del gol.

Classe '98, Douglas Luiz aveva già giocato nell'Aston Villa dal 2019 al 2024. Addirittura dieci i gol realizzati nella stagione 2023/24, quella precedente al suo approdo in Italia. E' stata quella la migliore annata della sua carriera, un campionato sulla cresta dell'onda che gli ha permesso di vestire la maglia della nazionale verdeoro con continuità per più di un anno e poi la chiamata della società bianconera. Il trasferimento in quel di Torino è avvenuto il 30 giugno 2024, una operazione da 28 milioni di euro più i cartellini di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea che non ha prodotto i risultati sperati. Né con Motta né con Tudor. Ecco perché un anno più tardi Douglas Luiz, insieme al suo entourage, ha maturato la decisione di tornare in Premier League. E poi, dopo sei mesi di Nottingham, di tornare in quell'Aston Villa che si sta rivelando ancora una volta la sua cup of tea.

Ma quante possibilità ci sono che l'Aston Villa lo riscatti a fine stagione? Al momento dipende soprattutto da due fattori. Il primo, il più importante, è l'eventuale permanenza di Unai Emery che è un suo grande estimatore. Il secondo è la qualificazione in Champions dei villans. Nessun problema invece sulle cifre dato che quelle sono già state concordate a gennaio: 25 milioni di euro pagabili in tre esercizi più bonus per un massimo di 3.5 milioni.