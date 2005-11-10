Serie C, 11ª giornata: dieci le gare in programma. Alle 17:30 Union Brescia-Cittadella
Luca Bargellini
Dopo i cinque anticipi andati in scena ieri, oggi la Serie C raddoppia lo spettacolo. Sono, infatti, dieci le gare valide per l'undicesima giornata del campionato di terza serie in programma nelle prossime ore. Occhi puntati, in particolare, sul big match del Girone A fra Union Brescia e Cittadella (ore 17:30). Per quanto riguarda, invece, il Girone B scendono in campo Spezia e Ravenna: i liguri ospitando il Latina e i romagnoli andando a far visita alla nuova Vis Pesaro, targata Alfredo Aglietti. Nel Girone C, infine, spazio in particolare al Cosenza di Federico Coppitelli in casa del Savoia. Di seguito il quadro completo del turno per i due raggruppamenti:
SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 - Treviso-Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 - Alcione-Carpi
Ore 17.30 - Union Brescia-Cittadella
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30 - Renate-AlbinoLeffe
Ore 12.30 - Trento-Juventus Next Gen
Ore 15.00 - Desenzano-Giana Erminio
Ore 17.30 - Arzignano Valchiampo-Novara
Ore 17.30 - Lecco-Folgore Caratese
Ore 17.30 - Pergolettese-Lumezzane
Ore 17.30 - Pro Vercelli-Ospitaletto
Classifica: Cittadella 27, Trento 20, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Arzignano Valchiampo 17, Treviso 16, Alcione 15, Pergolettese 14, Lecco 13, Albinoleffe 13, Desenzano 13, Lumezzane 12, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Pro Vercelli 9, Carpi 9, Giana Erminio 8, Folgore Caratese 6, Renate 4
GIRONE B
Ostiamare-Vado 1-2
54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)
Perugia-Pescara 1-2
1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)
Pineto-Gubbio 1-0
23' Pellegrino
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 - Atalanta U23-Campobasso
Ore 14.30 - Sambenedettese-Livorno
Ore 14.30 - Spezia-Latina
Ore 17.30 - Vis Pesaro-Ravenna
Domenica 25 ottobre
Ore 14.30 - Forlì-Pianese
Ore 14.30 - Grosseto-Reggiana
Ore 14.30 - Torres-Guidonia Montecelio
Classifica: Spezia 28, Ravenna 20, Grosseto 19, Pescara 18**, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16**, Vado 15**, Torres 15, Pineto 14**, Latina 13, Campobasso 12, Atalanta U23 12*, Forlì 11, Ostiamare 9**, Pianese 8, Sambenedettese 7, Gubbio 7*, Vis Pesaro 4*
* una gara in meno
** una gara in più
GIRONE C
Altamura-Potenza 2-2
4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)
Casertana-Bari 1-1
47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 - Inter U23-Sorrento
Ore 14.30 - Scafatese-Barletta
Ore 17.30 - Savoia-Cosenza
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30 - Monopoli-Audace Cerignola
Ore 14.30 - Foggia-Cavese
Ore 15.00 - Catania-Giugliano (diretta Rai 2)
Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30 - Crotone-Casarano
Ore 20.30 - Picerno-Salernitana
Classifica: Potenza 26**, Bari 21**, Sorrento 19, Audace Cerignola 17, Casertana 17**, Catania 16, Cavese 15, Monopoli 15, Scafatese 14*, Salernitana 14, Inter U23 13*, Picerno 12, Altamura 12**, Casarano 11, Barletta 11, Foggia 11, Savoia 10, Giugliano 10, Cosenza 5, Crotone 1°
* una gara in meno
** una gara in più
° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva