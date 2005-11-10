Lecco, Valente: "Scendiamo in campo con la voglia di andare a duemila"

Il tecnico del Lecco Federico Valente ha presentato in conferenza stampa il match contro l'Union Brescia: "In generale, l'’ansia non aiuta mai nella vita e provo a non trasmetterla al gruppo squadra. Scendiamo in campo con la voglia di andare a duemila, spero ci siano tanti nostri tifosi: per il calcio fa male non avere l'atmosfera percepita lo scorso anno. Loro hanno molte qualità, in tutti i reparti e hanno lasciato punti per strada.

L'allenatore ci conosce e ci ha sicuramente studiati. Rizzo si è allenato tutta la settimana mente Moutassime ha ancora delle difficoltà: stiamo capendo con lo staff se è necessaria l'operazione o meno. Anastasini ha ripreso, Nova invece ha bisogno di un’altra settimana".