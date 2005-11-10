Lecco, Valente: "Parlo della partita e non dell'arbitraggio, su quello non posso incidere"

Federico Valente, tecnico del Lecco, ha parlato così dopo il 2-2 contro il Brescia (risultato al termine di un match in cui non sono mancate certo le polemiche): "Innanzitutto preferisco parlare della partita e non dell'arbitraggio, perché è un aspetto sul quale non posso incidere. Credo che tutti abbiano visto la gara e, per quanto mi riguarda, mi fermo qui. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per come hanno approcciato la partita. Sapevamo della qualità individuale del Brescia e nei primi cinque o sei minuti abbiamo sofferto qualche pallone lungo giocato alle spalle della nostra linea difensiva. Poi però ci siamo sistemati, abbiamo saputo accettare il momento e reagire nel modo giusto.

La squadra è andata in vantaggio grazie a un contropiede, ma non significa che vogliamo giocare soltanto in quel modo. Noi cerchiamo di essere efficaci in tutte le fasi del gioco. Oggi mi fa male aver subito due gol su cross, perché normalmente quella è una delle nostre qualità migliori. Sia in parità numerica sia con un uomo in meno credo che in quelle situazioni potessimo fare meglio. Detto questo, non voglio cercare il pelo nell'uovo. È chiaro che vincere 2-1 sarebbe stato straordinario, ma questa partita deve lasciarci la consapevolezza di potercela giocare con tutti, indipendentemente dall'avversario. Sono contento perché abbiamo trovato i tempi giusti sia con il pallone sia senza".