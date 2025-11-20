Ursino: "Il Crotone è stata la mia famiglia per 27 anni. Lo Scida deve tornare un fortino"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex direttore sportivo di Crotone e Cosenza Giuseppe Orsino parla così delle due squadre calabresi: "Il Crotone è stata la mia famiglia. Ho dato tutto e ho ricevuto tantissimo: non si possono dimenticare 27 anni di emozioni. Spero di aver lasciato un bel ricordo. Il Cosenza è stata una parentesi breve per poter essere giudicata, ma anche lì ho trovato un grande amore per i colori rossoblù. In Calabria il calcio è, ovunque, vissuto come una famiglia: si vive con passione e amore".

Che giudizio dà delle calabresi?

"Il Cosenza ha una rosa competitiva, con molti giocatori confermati dalla B: può puntare in alto. Il Crotone, invece, deve ritrovare continuità e far tornare lo Scida quel fortino terribile che era un tempo, dove vincere era quasi impossibile".

Non possiamo non chiederle un pensiero sulla Reggina, che è nella zona playout in Serie D.

"C’è poco o tanto da dire..."