Vicenza, Rosso: "Ho investito molto, non è facile sentirsi insultati o minacciati via social"

Nel corso di una lunga intervista concessa al Giornale di Vicenza, il patron del Vicenza Renzo Rosso ha parlato anche del Vicenza, capolista nel Girone A di Serie C:

"Prima con il Bassano e ora con il Lane ho sempre fatto in modo che nei settori giovanili non ci fossero campanilismi tra società principale e paesi limitrofi. Ho investito molto e confesso che non è facile sentirsi insultati o addirittura minacciati di morte via social. E il resto dei rimproveri me li prendo poi a casa da mia moglie e da mia figlia".