Trasferta di Benevento vietata, il Catania 'ovvia' al problema: maxischermo al 'Massimino'

Si giocherà domani lo scontro al vertice tra Benevento e Catania, valevole per la 30ª giornata del Girone C di Serie C e, come è ormai noto, il prefetto della provincia di Benevento - quando mancavano poco più di 24 ore al match - ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia e l'annullamento, con rimborso, di quelli già venduti. Una notizia chiaramente non gradita alla formazione rossazzurra e alla sua dirigenza, che ha cercato però di ovviare al problema: sarà allestito un maxischermo allo stadio 'Massimino' per far sì che i tifosi possano stare tutti insieme.

Di seguito, la nota diffusa dal club siciliano:

"Catania Football Club rende noto che in occasione del match con il Benevento, in programma domani alle 20.30 al "Vigorito", sarà allestito un maxischermo, al "Massimino", per consentire a tutti i tifosi rossazzurri di assistere alla trasmissione della gara in diretta televisiva. Sarà consentito l’accesso alla tribuna A (ingresso libero fino al raggiungimento della capienza omologata del settore, porte aperte dalle ore 19.30)".

Ricordiamo tra l'altro, che come da lui stesso annunciato in una nota stampa, per protesta, il presidente del club Ross Pelligra non sarà presente in Campania con la sua squadra.