Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali. Juve NG in vantaggio a Pontedera, bene il Gubbio

Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali. Juve NG in vantaggio a Pontedera, bene il GubbioTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 18:54Serie C
Claudia Marrone

Dopo il Girone A, che ieri sera ha aperto il turno infrasettimanale di Serie C, la 30ª giornata del campionato prosegue questa sera con il Girone B, che si giocherà interamente oggi. Quasi tutte le gare si giocheranno alle ore 20:30, ma alle 18:00 le prime sono scese in campo e, dato l'orario, hanno mandato da poco in archivio i primi tempi: i risultati parziali vedono lo 0-0 tra Vis Pesaro e Bra, mentre il Gubbio ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio sul Carpi. Momentaneamente corsa a Pontedera la Juventus Next Gen.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE C - 30ª GIORNATA
GIRONE B
Ora in campo
Gubbio-Carpi 1-0
20' Varone
Pontedera-Juventus Next Gen 0-1
33' Deme
Vis Pesaro-Bra 0-0
Mercoledì 4 marzo
Ore 20:30 - Arezzo-Ternana
Ore 20:30 - Livorno-Perugia
Ore 20:30 - Pineto-Forlì
Ore 20:30 - Ravenna-Pianese
Ore 20:30 - Torres-Guidonia Montecelio
Ore 21:00 - Sambenedettese-Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63*, Ravenna 56, Ascoli 56, Campobasso 42, Ternana 39*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 39, Pineto 39*, Gubbio 36*, Livorno 35, Forlì 33*, Vis Pesaro 33*, Guidonia Montecelio 32*, Carpi 32, Bra 26, Sambenedettese 25, Torres 25, Perugia 24*, Pontedera 18*

N.B. - * una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Giovedì 5 marzo
Ore 18:00 - Casarano-Siracusa
Ore 18:00 - Giugliano-Monopoli
Ore 18:00 - Latina-Sorrento
Ore 18:00 - Picerno-Atalanta U23
Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani
Ore 20:30 - Benevento-Catania
Ore 20:30 - Casertana-Salernitana
Ore 20:30 - Crotone-Cavese
Ore 20:30 - Potenza-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Giana Erminio 1-1
74’ Invernizzi (A), 90’+7’ Vitale (G)
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 0-1
7’ Moretti
Ospitaletto-Pro Patria 0-0
Pergolettese-Pro Vercelli 2-0
60’ Milesi (Pe), 89’ Petrovic (Pe), 90’+6’ Comi (PV)
AlbinoLeffe-Union Brescia 1-0
73’ Sali
Cittadella-Inter U23 1-1
10’ Amerighi (I), 82’ Rabbi (C)
Vicenza-Trento 2-3
32’ [rig.] Capone (T), 34’ e 46’ Pellegrini (T), 54’ Rauti (V), 66’ Stucker (V)
Lecco-Renate 0-3
17’ Delcarro, 52’ [rig.] Cali, 73’ Karlsson
Triestina-Dolomiti Bellunesi 2-3
45’+4’ Toci (D), 55’ Marconi (D), 64’ Jonsson (T), 74’ Vertainen (T), 83’ [rig.] Burrai (D)
Virtus Verona-Novara 0-2
12’ Ledonne, 64’ D’Alessio

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 72, Brescia 56, Renate 51, Trento 51, Lecco 50, Alcione Milano 48, Cittadella 47, Inter U23 42, Lumezzane 40, Novara 39, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, AlbinoLeffe 37, Ospitaletto 34, Arzignano 34, Pergolettese 32, Dolomiti Bellunesi 32,Virtus Verona 21, Pro Patria 18, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, 30ª giornata: i risultati e la classifica del Girone B aggiornata. Sorride... Serie C, 30ª giornata: i risultati e la classifica del Girone B aggiornata. Sorride la Juve NG
Giammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore" Giammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore"
Serie C, 30ª giornata: in campo il Girone B: c'è il derby Samb-Ascoli. Arezzo all'esame... Serie C, 30ª giornata: in campo il Girone B: c'è il derby Samb-Ascoli. Arezzo all'esame Ternana
Altre notizie Serie C
Serie C, 30ª giornata: i risultati e la classifica del Girone B aggiornata. Sorride... Serie C, 30ª giornata: i risultati e la classifica del Girone B aggiornata. Sorride la Juve NG
Serie C, Giudice Sportivo Girone A: sei squalificati per un turno. Multe a Triestina... Serie C, Giudice Sportivo Girone A: sei squalificati per un turno. Multe a Triestina e Ospitaletto
Doppia revisione FVS per il gol della Juve: ma è solo una la card utilizzata dal... Doppia revisione FVS per il gol della Juve: ma è solo una la card utilizzata dal Pontedera
Trasferta di Benevento vietata, il Catania 'ovvia' al problema: maxischermo al 'Massimino'... Trasferta di Benevento vietata, il Catania 'ovvia' al problema: maxischermo al 'Massimino'
Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali. Juve NG in vantaggio a Pontedera, bene... Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali. Juve NG in vantaggio a Pontedera, bene il Gubbio
Fattori su Samb-Ascoli: "Vorrei la vittoria rossoblù, ma un pari sarebbe comunque... TMW RadioFattori su Samb-Ascoli: "Vorrei la vittoria rossoblù, ma un pari sarebbe comunque ottimo"
Tesser: "Vicenza stratosferico, mentre non mi stupisce il Trento. Bella lotta per... TMW RadioTesser: "Vicenza stratosferico, mentre non mi stupisce il Trento. Bella lotta per i playoff"
Altra trasferta vietata in Serie C. I tifosi del Cosenza non potranno seguire la... Altra trasferta vietata in Serie C. I tifosi del Cosenza non potranno seguire la squadra a Potenza
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juventus, Malen può diventare un nome buono per l'attacco. La Roma ha bisogno della Champions
4 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
5 Il mancato ritorno di Kolo Muani alla Juventus si sta rivelando un fallimento per tutti
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ricci verso Milan-Inter: "Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon punto"
Immagine top news n.1 Italia, Tonali verso i playoff: "C'è pressione, ma è il bello del calcio. Gattuso è uno vero"
Immagine top news n.2 Vlahovic per la prima volta parzialmente in gruppo. Possibile convocazione per Juventus-Pisa
Immagine top news n.3 Roma, Malen è una certezza. Già deciso il riscatto, c'è la percentuale sulla vendita
Immagine top news n.4 Leao e il rinnovo col Milan: per l'accordo del 2023 servì una vera e propria maratona
Immagine top news n.5 Allegri torna nel mirino del Real Madrid. In estate possibile il terzo assalto dei Blancos
Immagine top news n.6 Napoli, De Bruyne vede il rientro: il belga verso la prima convocazione del 2026
Immagine top news n.7 Il nuovo ordine Juventus parte da Spalletti. Perché serve sempre un top allenatore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.3 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.4 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fattori su Samb-Ascoli: "Vorrei la vittoria rossoblù, ma un pari sarebbe comunque ottimo"
Immagine news Serie C n.2 Tesser: "Vicenza stratosferico, mentre non mi stupisce il Trento. Bella lotta per i playoff"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marusic verso Lazio-Atalanta: "Sono solo i primi 90'. La sconfitta di Torino pesa"
Immagine news Serie A n.2 Il Como sogna la Champions. Butez: "Le prossime 3 partite ci diranno di più sugli obiettivi"
Immagine news Serie A n.3 Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Sarri con l'ex Maldini, nella Dea c'è Krstovic
Immagine news Serie A n.4 Kean ha lavorato a parte, De Gea oggi assente: le ultime dall'allenamento della Fiorentina
Immagine news Serie A n.5 Tra Como e Milan, giorni caldi per l'Inter. Su Allegri torna l'ombra del Real Madrid
Immagine news Serie A n.6 Ulivieri: "Bologna più giudizioso grazie a Italiano. E la Roma non è favorita in Europa League"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 28ª giornata: gioia giallorossa. 1-2 il risultato parziale tra Carrarese e Catanzaro
Immagine news Serie B n.2 Da Padova-Spezia fino a Palermo-Mantova, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.3 La sfortuna non molla Cragno: nuova lesione al tendine d'Achille per il portiere del SudTirol
Immagine news Serie B n.4 Entella, si ferma Mezzoni: lesione di basso grado al flessore della coscia. La nota del club
Immagine news Serie B n.5 Cragno ko, il fair play di Fumagalli. Il presidente Comper: "Ha la stima di tutto il SudTirol"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 28ª giornata: Carrarese-Catanzaro visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 30ª giornata: i risultati e la classifica del Girone B aggiornata. Sorride la Juve NG
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo Girone A: sei squalificati per un turno. Multe a Triestina e Ospitaletto
Immagine news Serie C n.3 Doppia revisione FVS per il gol della Juve: ma è solo una la card utilizzata dal Pontedera
Immagine news Serie C n.4 Trasferta di Benevento vietata, il Catania 'ovvia' al problema: maxischermo al 'Massimino'
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 30ª giornata: i risultati parziali. Juve NG in vantaggio a Pontedera, bene il Gubbio
Immagine news Serie C n.6 Fattori su Samb-Ascoli: "Vorrei la vittoria rossoblù, ma un pari sarebbe comunque ottimo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia-Svezia, amicizia oltre la rivalità sportiva: evento all'Ambasciata per assistere alla gara
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Caruso: "Forse ci è mancata un po' di lucidità. Con la Danimarca servono i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”