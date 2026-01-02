Ufficiale Il Picerno ha un nuovo centrocampista: ecco il classe '94 Franco

L’AZ Picerno comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Daniele Franco, classe 1994, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2027.

Mediano dotato di buona dinamica di gioco e capacità di copertura, Franco è un elemento di esperienza nei campionati professionistici italiani. Nato a Napoli il 29 agosto 1994, ha maturato un percorso di crescita tra i professionisti e, prima dell’arrivo in rossoblù, in Serie C ha giocato con continuità con il Team Altamura, Turris e Avellino.

Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha dichiarato:

“Daniele è un giocatore che conosciamo bene e che rispecchia pienamente le caratteristiche che cercavamo per il nostro centrocampo. Porta equilibrio, personalità ed esperienza, ma anche grande disponibilità al lavoro e senso tattico. Siamo convinti che potrà essere un riferimento importante all’interno del gruppo.”

La società rivolge a Daniele il benvenuto e gli augura buon lavoro con la maglia rossoblù.