TMW Picerno, vicino l'arrivo di Guadagni dal Siracusa. E accordo con l'Altamura per Franco

Dopo una prima parte di stagione in forza al Siracusa, sembra giunta al termine l'avventura di Giuseppe Guadagni in Sicilia. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sull'attaccante è forte l'interesse del Picerno, che sta per chiudere l'accordo con tutte le parti chiamate in causa, così da regalare a mister Valerio Bertotto un primo rinforzo per il reparto offensivo già nei primi giorni di gennaio; ricordiamo infatti che per il via delle operazioni si dovrà attendere il 2 gennaio, quando inizierà ufficialmente il calciomercato invernale.

Guadagni, comunque, non sarà l'unico innesto dei rossoblù, che - sempre come raccolto dalla nostra redazione - hanno già un accordo di base con il Team Altamura per il passaggio del centrocampista Daniele Franco, che firmerà poi un contratto biennale.

I due elementi, quindi, avranno la responsabilità - onere e onore - di far svoltare la stagione del Picerno, che al momento, nonostante il cambio di guida tecnica (con il prima citato Bertotto succeduto a Claudio De Luca), si trova ancora ultimo in classifica nel Girone C di Serie C, con 14 punti all'attivo dopo le prime 19 giornate trascorse. Serve chiaramente l'inversione di rotta, e la sensazione è che il mercato regalerà diversi colpi per provare a mantenere quella categoria che vede i lucani protagonisti dall'annata 2021-2022.