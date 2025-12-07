Il Pineto piange la scomparsa di Di Gregorio: storico giocatore e fra i fautori della rinascita
Il Pineto calcio piange la scomparsa di uno storico giocatore a cavallo fra gli anni '50 e '60 e fra i fautori della rinascita della formazione abruzzese nel 1962. Questa la nota di cordoglio del club:
"Il Pineto Calcio si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Camillo Di Gregorio, figura storica e simbolo autentico dei nostri colori.
Per tanti anni Camillo è stato un punto di riferimento per chiunque abbia vissuto il biancazzurro con passione e senso di appartenenza, conseguendo diversi importanti successi sportivi.
Alla famiglia Di Gregorio giungano l’abbraccio e la vicinanza di tutta la società, dello staff e della dirigenza pinetese.
I funerali si terranno lunedì 8 dicembre alle ore 10:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Agnese a Pineto.
Ciao Camillo, bandiera vera, fai buon viaggio".