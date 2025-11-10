Bianchi: "Non riesco a capire lo sfogo di Conte. Campionato equilibrato non di gran livello"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai nel corso del programma "Radio Anch'io Lo Sport", Ottavio Bianchi ha commentato il duro sfogo di Antono Conte al termine della sfida del "Dall'Ara" persa contro il Bologna: "Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere - ha esordito - di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà. La Roma? Non è partita per fare campionato di testa, eppure è lì".

Tornado alle parole del tecnico dei partenopei di ieri ha sottolineato: "In questo momento pensa che gli eventuali sostituti non siano all'altezza. È difficile che un allenatore di grande esperienza e valore come Conte non sappia utilizzare la panchina, evidentemente c'è qualcosa che non va".

Analizzando invece il nostro torneo, l'ex allenatore del Napoli ha dichiarato: "È un campionato all'insegna dell'equilibrio, ma non di grande livello". Chiosa sulla formazione giallorossa di Gian Piero Gasperini che è la miglior difesa della Serie A: "Di vecchi maestri ne ho avuti tanti e dicevano che la prima cosa è non prendere gol. Poi il golletto salta fuori. Alla lunga, però, puntare su un nucleo ristretto di giocatori può rappresentare un problema".