Monopoli, Colombo: "Trasferta insidiosa a Cerignola. Sul mercato ci manca un quinto"

Sarà un derby pugliese dal sapore speciale quello in programma in notturna a Cerignola tra Audace Cerignola e Monopoli, con in palio punti pesanti per la classifica. Alla vigilia, il tecnico biancoverde Alberto Colombo si aspetta una gara combattuta e ricca di contenuti: “Le due squadre sono separate da appena due punti e questo rende la partita equilibrata e molto delicata. Ci aspetta una trasferta insidiosa, una prova di maturità per noi dopo la prestazione offerta contro il Catania”.

Il Monopoli dovrà fare i conti con un’assenza importante: Bagatti, infortunatosi prima dell’ultima gara, non sarà della partita, anche se il peggio è stato evitato sul piano medico. Colombo guarda però soprattutto al campo: “Il Cerignola farà di tutto per superarci e ci darà filo da torcere. Servirà la miglior versione di noi stessi”.

Dal punto di vista tattico, le due squadre si affronteranno con sistemi simili: “Giochiamo a specchio e il centrocampo sarà la zona decisiva. L’intensità ci ha permesso di colmare anche gap tecnici e affronteremo una squadra con caratteristiche molto simili alle nostre. Alla fine vincerà chi saprà imporsi nei duelli”.

Infine uno sguardo al mercato: “Numericamente ci manca ancora un quinto per avere coppie in tutti i ruoli. Siamo vigili: potrebbe essere l’unica posizione in cui intervenire, scegliendo il profilo più adatto alle nostre esigenze”.