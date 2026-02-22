Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal preparatore"

Luca Esposito
Oggi alle 17:20Serie C
Luca Esposito

Nel primo tempo avremmo potuto sfruttare meglio gli spazi, ma tutto sommato non abbiamo subito niente di particolare se non qualche situazione dalle fasce. Loro hanno una fisicità superiore alla nostra e per una parte del match hanno preso il sopravvento, poi nella ripresa siamo riusciti ad alzarci creando i presupposti per passare in vantaggio. Dopo il gol ho visto una gestione molto positiva, anche grazie alle caratteristiche di chi è entrato in corso d’opera. Abbiamo fatto una partita ordinata. Non mi permetto di entrare nelle dinamiche del mercato e della prestazione della Salernitana, ma è chiaro che siamo su due piani differenti. Noi vogliamo far crescere i giocatori, creando un ambiente sereno e con pressioni che ci sono, ma decisamente minori rispetto ad altre piazze. Ho avuto la fortuna di allenare in ambienti prestigiosi come Vicenza e Pescara e lì devi vincere per forza. Le aspettative pesano, te le senti addosso, il blasone e il fattore ambientale fanno la differenza. Noi possiamo giocare per vincere, gli altri sono obbligati. Quando siamo andati in vantaggio avevamo una grande serenità, mentre dall’altra parte c’è stato un contraccolpo psicologico.

Il gol e gli obiettivi? Devo dire che parlando con Scipioni è stato il nostro preparatore a dirgli che a volte Donnarumma tende a stare un po’ fuori dai pali. Accorcia molto in certe situazioni e aveva suggerito a qualche giocatore di guardare la posizione del portiere. E’ stata una grande intuizione dello staff, ma ovviamente anche una prodezza del calciatore. Quanto agli obiettivi, prima del match avevo detto ai ragazzi che tutte le vittorie pesano ma farlo all’Arechi ci avrebbe garantito una cassa di risonanza maggiore. Le ambizioni ci sono, ma alla base noi dobbiamo far crescere i giovani affinché un giorno arrivino in piazze prestigiose come Salerno. Sono lombardo, questa è mia seconda casa e ho ben chiari i traguardi che possiamo raggiungere. E' un campionato di livello, nel quale non puoi abbassare la guardia. Noi siamo reduci da due playoff di livello, sorprende vedere alcune piazze che sono in zona playout”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Monopoli Colombo al termine della gara vinta 0-1 all'Arechi contro la Salernitana grazie a un gol di Scipioni.

