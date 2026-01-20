Infondato il ricorso della Pro Vercelli. Il Giudice Sportivo omologa il 2-1 dell'Albinoleffe

La Pro Vercelli la scorsa settimana aveva presentato un ricorso in merito alla sconfitta contro l'AlbinoLeffe a causa di quello che considerava un grave errore tecnico commesso dall'arbitro dopo l'utilizzo del FVS, con il Giudice Sportivo di Serie C che non aveva omologato il risultato di quella gara.

Come avevamo ricostruito il motivo per cui i piemontesi avevano fatto ricorso era legata all'episodio che ha portato all'espulsione, per secondo giallo, del centrocampista Jean-Guy Akpa Akpro poco dopo l'ora di gioco e con i piemontesi in vantaggio per 1-0. Sotto accusa ci sarebbe l'uso del Football Video Support (FVS) che però non sarebbe dovuto essere utilizzato visto che lo strumento può essere messo in funzione solo per gli episodi da rosso diretto e non da ammonizione. Per questo la Pro Vercelli ha chiesto la ripetizione della partita "per grave errore tecnico".

Un ricorso che però non è stato accolto dal Giudice Sportivo che nella giornata di oggi ha emesso un lungo comunicato (vedi QUI) che si conclude così: "Il Giudice Sportivo respinge il ricorso come sopra proposto dalla società PRO VERCELLI e, conseguentemente, ritenuta la regolarità di svolgimento della gara del 10.01.2026 ALBINOLEFFE - PRO VERCELLI, ne omologa il risultato conseguito sul campo, con la vittoria dell’ALBINOLEFFE sulla PRO VERCELLI per due reti ad una".