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In archivio la regular season di Serie C: tutti i verdetti emessi dai tre gironi

In archivio la regular season di Serie C: tutti i verdetti emessi dai tre gironiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Claudia Marrone

Con la serata da poco trascorsa, quella di domenica 26 aprile, è andata in archivio la regular season del campionato di Serie C 2025-2026, che ha dato il quadro completo di tutto ciò che è accaduto in questa lunga e travagliata annata, dove non è mancata l'esclusione di un club a stagione in corso, il Rimini, che ha lasciato con 19 squadra il Girone B.
Analizziamo ora, raggruppamento per raggruppamento per raggruppamento, tutto quello che è accaduto in questi mesi:

GIRONE A
Promosso in Serie B: Vicenza
Playoff:
Primo turno fase a gironi
Trento-Giana Erminio
Cittadella-Arzignano Valchiampo
Lumezzane-Alcione Milano
Secondo turno fase a gironi
Lecco
Primo turno fase nazionale
Renate
Secondo turno fase nazionale
Union Brescia
Retrocesse: Triestina, Virtus Verona, Pro Patria

GIRONE B
Promosso in Serie B: Arezzo
Playoff:
Primo turno fase a gironi
Juventus Next Gen-Vis Pesaro
Pianese-Ternana
Pineto-Gubbio
Secondo turno fase a gironi
Campobasso
Primo turno fase nazionale
Ravenna
Secondo turno fase nazionale
Ascoli
Playout: Torres-Bra
Retrocesse: Pontedera

GIRONE C
Promosso in Serie B: Benevento
Playoff:
Primo turno fase a gironi
Casertana-Atalanta U23
Crotone-Audace Cerignola
Monopoli-Casarano
Secondo turno fase a gironi
Cosenza
Primo turno fase nazionale
Salernitana, Potenza (vincitrice Coppa Italia)
Secondo turno fase nazionale
Catania
<Retrocesse: Trapani, Foggia, Siracusa

REGOLAMENTO PLAYOFF
Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.
Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone
Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale
Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B

REGOLAMENTO PLAYOUTF
Sfide di andata e ritorno: si salverà la squadra che, nei due match, avrà ottenuto il miglior punteggio totale. In caso di parità dopo i 180', manterrà la categoria la squadra meglio piazzata nel corso della regular season; la stessa, avrà il vantaggio della sfida di ritorno in casa.

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