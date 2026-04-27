In archivio la regular season di Serie C: tutti i verdetti emessi dai tre gironi

Con la serata da poco trascorsa, quella di domenica 26 aprile, è andata in archivio la regular season del campionato di Serie C 2025-2026, che ha dato il quadro completo di tutto ciò che è accaduto in questa lunga e travagliata annata, dove non è mancata l'esclusione di un club a stagione in corso, il Rimini, che ha lasciato con 19 squadra il Girone B.

Analizziamo ora, raggruppamento per raggruppamento per raggruppamento, tutto quello che è accaduto in questi mesi:

GIRONE A

Promosso in Serie B: Vicenza

Playoff:

Primo turno fase a gironi

Trento-Giana Erminio

Cittadella-Arzignano Valchiampo

Lumezzane-Alcione Milano

Secondo turno fase a gironi

Lecco

Primo turno fase nazionale

Renate

Secondo turno fase nazionale

Union Brescia

Retrocesse: Triestina, Virtus Verona, Pro Patria

GIRONE B

Promosso in Serie B: Arezzo

Playoff:

Primo turno fase a gironi

Juventus Next Gen-Vis Pesaro

Pianese-Ternana

Pineto-Gubbio

Secondo turno fase a gironi

Campobasso

Primo turno fase nazionale

Ravenna

Secondo turno fase nazionale

Ascoli

Playout: Torres-Bra

Retrocesse: Pontedera

GIRONE C

Promosso in Serie B: Benevento

Playoff:

Primo turno fase a gironi

Casertana-Atalanta U23

Crotone-Audace Cerignola

Monopoli-Casarano

Secondo turno fase a gironi

Cosenza

Primo turno fase nazionale

Salernitana, Potenza (vincitrice Coppa Italia)

Secondo turno fase nazionale

Catania

<Retrocesse: Trapani, Foggia, Siracusa

REGOLAMENTO PLAYOFF

Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.

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