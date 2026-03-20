Serie A, la classifica: l'Udinese supera il Sassuolo, Genoa comunque a +9 sulla Cremonese
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L'Udinese espugna il Ferraris nel secondo anticipo del 30° turno di Serie A e si porta a un solo punto dalla Lazio, superando il Sassuolo. Brutto ko invece per il Genoa, che resta comunque a +9 sul terzultimo posto in classifica. Questa la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa di tutte le altre gare di questa giornata:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 68 (29 partite giocate)
Napoli 62 (30)
Milan 60 (29)
Como 54 (29)
Juventus 53 (29)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Udinese 39 (30)
Sassuolo 38 (29)
Parma 34 (29)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (29)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Lecce 27 (29)
Cremonese 24 (29)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)
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