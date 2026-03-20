Curado sogna il 1° posto con l'Ascoli, l'Arezzo risponde presente: countdown per il big match

"Al sogno primo posto ci abbiamo sempre creduto, sappiamo da inizio anno quelli che sono i nostri obiettivi", le parole odierne del capitano dell'Ascoli Marcos Curado, che ha parlato in conferenza stampa, proprio nella settimana in cui l'Ascoli è costretto a osservare il turno di riposo per quel che concerne la 33ª giornata del campionato di Serie C, Girone B. E nella settimana che porterà poi al big match di lunedì 30 marzo, contro la capolista Arezzo.

Due erano i punti che separavano le due formazioni, ma i toscani - che hanno già riposato - hanno risposto a distanza al difensore della compagine marchigiana, perché questa sera hanno annientato 0-4 il Bra, sul sintetico del 'Sivori'. Una gara senza appello e di dominio amaranto, che ha permesso agli uomini di Cristian Bucchi di riportarsi a +5 dall'Ascoli, ormai unica rivale per la lotta alla Serie B diretta; il Ravenna ha mollato la presa per il primo posto, è stato chiaro anche il tecnico Andrea Mandorlini, e la lotta è tra le altre due compagini.

Successo quindi prezioso per l'Arezzo, che arriva al meglio al confronto che si giocherà tra 10 giorni, ma una vittoria che può paradossalmente aver esaltato anche l'Ascoli, sempre più smanioso di togliere lo scettro alla capolista. Lo spettacolo, di sicuro, non mancherà.