Udinese, Kabasele: "Dal primo allenamento mi sono accorto della bravura di Davis"
TUTTO mercato WEB
Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così del match vinto contro il Genoa. I primi commenti sono per Keinan Davis: "Lo conosco da tanti anni e dal primo allenamento mi sono accorto che è di alto livello. Peccato che salti la prossima partita, ma adesso godiamoci queste due settimane. Il primo tempo è stato difficile, questo stadio dà fastidio a tante squadre, abbiamo sofferto tanto ma con le nostre qualità ne siamo usciti. Il rigore? Ero in una posizione naturale, questo è il calcio, è andata bene a noi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile