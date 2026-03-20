Udinese, Kabasele: "Dal primo allenamento mi sono accorto della bravura di Davis"

Christian Kabasele, difensore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così del match vinto contro il Genoa. I primi commenti sono per Keinan Davis: "Lo conosco da tanti anni e dal primo allenamento mi sono accorto che è di alto livello. Peccato che salti la prossima partita, ma adesso godiamoci queste due settimane. Il primo tempo è stato difficile, questo stadio dà fastidio a tante squadre, abbiamo sofferto tanto ma con le nostre qualità ne siamo usciti. Il rigore? Ero in una posizione naturale, questo è il calcio, è andata bene a noi".