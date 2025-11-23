Juventus Nex Gen, Brambilla: "A Terni sarà una partita tosta contro una squadra esperta"

La Ternana oggi, il Gubbio mercoledì. Doppia trasferta in vista per la Juventus Next Gen che cerca risposte positive dopo il successo contro il Forlì di due settimane fa. Massimo Brambilla però guarda al match del "Liberati" senza pensare a cosa sarà fra tre giorni. Il tecnico bianconero ha così presentato la partita contro le Fere, da non sbagliare se si vuole dare una volta alla stagione:

"Ci aspetta una partita tosta - ha esordito il mister - contro una squadra esperta, forte e che ha obiettivi importanti in questo campionato. Non sta attraversando una fase positiva della stagione ma questo non ci deve interessare. Ci vorrà una prestazione di assoluto livello per ottenere punti, poi penseremo al Gubbio - ha proseguito -. Il vantaggio di queste due trasferte ravvicinate è che abbiamo potuto sfruttare la distanza temporale per rimanere direttamente in Umbria.

Le due settimane senza gare ufficiali ci hanno permesso di staccare un po' e di rifiatare, ma sono state settimane particolari perché alcuni dei nostri ragazzi sono andati in prima squadra, altri con le nazionali e altri in Inghilterra a giocare la Premier League International Cup - ha concluso Brambilla -. Da mercoledì abbiamo tutto il gruppo a disposizione"