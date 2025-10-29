Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Juventus Next Gen, col Renate in panchina ci sarà Sacchini. Terni con Brambilla

Juventus Next Gen, col Renate in panchina ci sarà Sacchini. Terni con BrambillaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 12:49Serie C
Luca Bargellini
fonte Camillo Demichelis

Novità in vista del match delle 15 fra Renate e Juventus Next Gen, match del secondo turno di Coppa Italia di Serie C.

Sulla panchina dei bianconeri, com'è noto, non ci sarà Massimo Brambilla, tecnico precettato dalla prima squadra per l'impegno di Serie A contro l'Udinese a seguito dell'esonero di Igor Tudor e in attesa del suo successore.

Al suo posto, però, non ci sarà Christian Terni, suo vice, bensì Edoardo Sacchini, collaboratore tecnico presente nel suo staff.

Terni, infatti, seguirà Brambilla nel match di questa sera all'Allianz Stadium.

Articoli correlati
Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati
De Bruyne operato ad Anversa, Spalletti pronto a firmare con la Juve: le top news... De Bruyne operato ad Anversa, Spalletti pronto a firmare con la Juve: le top news delle 13
Cristiano Ronaldo, un’altra occasione sfumata: ancora senza titoli in Arabia Saudita... Cristiano Ronaldo, un’altra occasione sfumata: ancora senza titoli in Arabia Saudita
Altre notizie Serie C
Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati
Juventus Next Gen, col Renate in panchina ci sarà Sacchini. Terni con Brambilla TMWJuventus Next Gen, col Renate in panchina ci sarà Sacchini. Terni con Brambilla
Dal Cittadella alla Fiorentina, Calligaris sarà il secondo di Sommer all'Inter questa... Dal Cittadella alla Fiorentina, Calligaris sarà il secondo di Sommer all'Inter questa sera
Picerno, Greco: “Periodo difficile, ma ne usciremo. Con la Cavese serve orgoglio”... TMW RadioPicerno, Greco: “Periodo difficile, ma ne usciremo. Con la Cavese serve orgoglio”
Byar: "A Foggia per crescere. La vittoria del Mondiale col Marocco è stata pazzesca"... Byar: "A Foggia per crescere. La vittoria del Mondiale col Marocco è stata pazzesca"
Rimini, trattativa a oltranza per la cessione del club. Ma incombe una nuova scadenza... Rimini, trattativa a oltranza per la cessione del club. Ma incombe una nuova scadenza
Crotone, Longo: "E' tornata la quiete dopo la tempesta. La coppa non la snobbiamo"... Crotone, Longo: "E' tornata la quiete dopo la tempesta. La coppa non la snobbiamo"
Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"... Ternana, Liverani: "Meritavamo qualche gol in più. La Coppa Italia di C va rispettata"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
3 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
4 Serie A, 9^ giornata LIVE: Juventus con due punte. Inter, Pio Esposito titolare
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Immagine top news n.1 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.2 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.3 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.4 La Juventus affronta l’Udinese e attende Spalletti: ore calde a Torino
Immagine top news n.5 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.6 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
Immagine top news n.7 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, Greco: “Periodo difficile, ma ne usciremo. Con la Cavese serve orgoglio”
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, un 2005 e un 2007 dietro a Sommer: oggi in panchina Calligaris e Taho
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Politano sui social: "Nelle difficoltà emergono i gruppi e vincono le squadre vere"
Immagine news Serie A n.3 Galliani crede in Gattuso: "Ci porterà ai Mondiali". E su Conte: "Ha vinto ovunque, fortissimo"
Immagine news Serie A n.4 "Inzaghi come un padre". Luis Alberto ricorda: "Alla Lazio abbiamo lottato per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.5 Genoa-Cremonese, i convocati di Patrick Vieira: tornano Marcandalli e Stanciu
Immagine news Serie A n.6 De Bruyne operato ad Anversa, Spalletti pronto a firmare con la Juve: le top news delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Stillitano presente al Picco. Per la seconda gara interna consecutiva
Immagine news Serie B n.2 Inzaghi difende il suo Palermo: "Non eravamo dei fenomeni, adesso non siamo scarsi"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Magnani: "Vincere il derby con la maglia della mia città rende felice me e i tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Maran: "Samp e Spezia destinate a risalire. Monza? Ha potenzialità incredibili"
Immagine news Serie B n.5 Lapadula nuovamente titolare, e decisivo, con lo Spezia: arriva la chiamata del Perù
Immagine news Serie B n.6 Palermo in difficoltà: 5 punti nelle ultime 5 gare. Monza e Reggiana lo surclassano
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, col Renate in panchina ci sarà Sacchini. Terni con Brambilla
Immagine news Serie C n.3 Dal Cittadella alla Fiorentina, Calligaris sarà il secondo di Sommer all'Inter questa sera
Immagine news Serie C n.4 Picerno, Greco: “Periodo difficile, ma ne usciremo. Con la Cavese serve orgoglio”
Immagine news Serie C n.5 Byar: "A Foggia per crescere. La vittoria del Mondiale col Marocco è stata pazzesca"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, trattativa a oltranza per la cessione del club. Ma incombe una nuova scadenza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Immagine news Calcio femminile n.5 Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…