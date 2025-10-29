TMW
Juventus Next Gen, col Renate in panchina ci sarà Sacchini. Terni con Brambilla
Novità in vista del match delle 15 fra Renate e Juventus Next Gen, match del secondo turno di Coppa Italia di Serie C.
Sulla panchina dei bianconeri, com'è noto, non ci sarà Massimo Brambilla, tecnico precettato dalla prima squadra per l'impegno di Serie A contro l'Udinese a seguito dell'esonero di Igor Tudor e in attesa del suo successore.
Al suo posto, però, non ci sarà Christian Terni, suo vice, bensì Edoardo Sacchini, collaboratore tecnico presente nel suo staff.
Terni, infatti, seguirà Brambilla nel match di questa sera all'Allianz Stadium.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
