Probabili formazioni Serie A, 9^ giornata LIVE: Juventus con due punte. Inter, Pio Esposito titolare

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 9^ giornata di Serie A:

LECCE-NAPOLI 0-1 - Il tabellino

Marcatori: 24' st Anguissa (N)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Berisha (32' st Pierret), Ramadani, Coulibaly (32' st Maleh); Pierotti (1' st Tete Morente), Camarda (25' st Stulic), Banda (20' st N'Dri). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. Allenatore: Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera (16' st Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (40' st Gutierrez); Politano (16' st McTominay), Lucca (16' st Hojlund), Lang (3' st Neres). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte

ATALANTA-MILAN 1-1 - Il tabellino (Il live TMW)

Marcatori: 4' pt Ricci (M), 34' pt Lookman (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Ahanor (26’ st Djimsiti); Zappacosta, De Roon (20’ Brescianini), Ederson, Bernasconi (26’ st Bellanova); Pasalic (36’ st Samardzic), Lookman; De Ketelaere (36’ st Musah). A disp. Rossi, Sportiello, Sulemana, Scamacca, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic. Allenatore: Juric

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Athekame), Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Gimenez (16’ st Loftus-Cheek), Leao (1’ st Nkunku). A disp. Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu. Allenatore: Allegri

COMO-VERONA - Mercoledì 29 ottobre ore 18.30

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas

Allenatore: Fabregas

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban

Allenatore: Zanetti

JUVENTUS-UDINESE - Mercoledì 29 ottobre ore 18.30

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Rugani; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz; Openda, Vlahovic

Allenatore: Brambilla

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis.

Allenatore: Runjaic

ROMA-PARMA - Mercoledì 29 ottobre ore 18.30

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

Allenatore: Gasperini

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Pellegrino, Cutrone.

Allenatore: Cuesta

BOLOGNA-TORINO - Mercoledì 29 ottobre ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Moro, Freuler; Bernardeschi, Pobega, Rowe; Dallinga

Allenatore: Italiano

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone

Allenatore: Baroni

GENOA-CREMONESE - Mercoledì 29 ottobre ore 20.45

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Thorsby, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator.

Allenatore: Vieira

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Vazquez, Bonazzoli

Allenatore: Nicola

INTER-FIORENTINA - Mercoledì 29 ottobre ore 20.45

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito

Allenatore: Chivu

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson; Kean

Allenatore: Pioli

CAGLIARI-SASSUOLO - Giovedì 30 ottobre ore 18.30

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, Felici; Borrelli

Allenatore: Pisacane

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Candé, Doig; Vranckx, Lipani, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté

Allenatore: Grosso

