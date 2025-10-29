Spezia, Stillitano presente al Picco. Per la seconda gara interna consecutiva

Il presidente dello Spezia Charlie Stillitano anche questa sera, in occasione della sfida contro il Padova, sarà in tribuna al Picco per assistere alla partita e stare vicino alla squadra di mister Luca D’Angelo. Si tratta della seconda gara casalinga di fila, dopo quella persa contro il Cesena, a cui sarà presente il numero uno del club.

Stilitano è infatti tornato da New York in Italia per assistere al match e osservare da vicino la squadra che cerca di uscire da un momento complicato della stagione e vuole dare continuità alla bella vittoria in casa dell’Avellino nello scorso fine settimana.

La presenza del dirigente, dopo il quasi esonero di mister D’Angelo il pasticcio con Guido Pagliuca - con il suo rifiuto alla proposta ligure che ha cambiato i piani -, potrebbe significare anche la volontà di dare una linea precisa al prosieguo della stagione con una presenza più vicina e costante dello stesso Stillitano al fianco del resto della dirigenza aquilotta.