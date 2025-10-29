Sassuolo, Grosso: "Sono contento di Berardi. Muharemovic? Non credo giocherà titolare"

Nel corso della sua conferenza stampa, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha presentato la partita di domani contro il Cagliari, parlando così di Domenico Berardi: "Per le sue caratteristiche con qualcuno che gli crea uno spazio diverso da quello che riusciamo a creargli noi ora può essere agevolato, ma io sono contento di quanto sta facendo. Poi, come tutti, può crescere e può incidere di più, ma lui ha grandissima generosità durante la gara e cercheremo di trovare la coperta lunga il giusto per cercare di esaltare le caratteristiche di tutti".

Come sta dopo lo scontro di domenica?

Domenico fortunatamente sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni, ma gli sono stati dei giorni di riposo e non ci sarà come non ci saranno Skjellerup, Boloca, Satalino e Pieragnolo. Rientra Muharemovic, è tornato a disposizione. Saremo in 21 giocatori di movimento più 3 portieri, partiremo a fare una bella partita".

Muharemovic torna tra i convocati. Giocherà titolare o ancora non è pronto per un impiego dal primo minuto?

"Non credo che inizierà la partita perché ha ancora pochi giorni trascorsi con noi e deve ritrovare le sensazioni giuste ma l'infortunio è passato".

