TMW Maran: "Samp e Spezia destinate a risalire. Monza? Ha potenzialità incredibili"

Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per tu', Rolando Maran, tecnico dalla lunga esperienza a tutti i livelli del nostro calcio, ha analizzato i temi del campionato di Serie B:

“La Samp mi sembra destinata a risalire, lo Spezia pure. Il Modena ha abbinato esperienza con mentalità. Palermo e Venezia hanno organici importanti come il Monza che ha un potenziale incredibile. Anche il Bari ha tutto per fare bene. Ma la B è un campionato dai mille risvolti. Trovare delle squadre in un periodo o in un altro può cambiare la fase del tuo campionato. La classifica cambia spesso”.

Spazio, poi, ad un pensiero sul nuovo corso del Brescia in Serie C: “Sono contento che abbia trovato solidità con una società nuova. Brescia merita di tornare nel calcio che le compete”