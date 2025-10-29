Inzaghi difende il suo Palermo: "Non eravamo dei fenomeni, adesso non siamo scarsi"

A Palermo non ha fatto molto rumore solo il 3-0 con il quale il Monza si è imposto al 'Barbera' ieri sera. Evidenziando il momento di difficoltà dei rosanero, capaci di portare a casa appena cinque punti nelle ultime giornate di campionato.

A far rumore sono state anche le parole del tecnico dei siciliani Filippo Inzaghi che nel dopopartita, fra i primi mugugni della piazza, ha voluto prendere le parti della propria squadra.

"Se vediamo i numeri della partita è assurdo - riporta StadioNews -, abbiamo preso gol da un rinvio. Dopo otto partite non eravamo dei fenomeni, adesso non siamo scarsi. Dobbiamo dare tutti di più, io per primo. Mancano ancora 29 partite, penso che ci sarà da divertirsi e di avere una squadra forte”.

Quello contro i brianzoli, però, per SuperPippo non è un ko uguale a quello del weekend contro il Catanzaro: "Lì mi ero arrabbiato molto. La squadra ha cercato di dare tutta se stessa. Speriamo di regalare sabato la vittoria. Quando non ottieni risultati l’allenatore si deve mettere in discussione e pensare come migliorare la squadra - conclude -. Solo la vittoria ci può far ripartire, la squadra tornerà a fare quello che ha fatto nelle prime otto giornate”.