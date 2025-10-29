Reggiana, Magnani: "Vincere il derby con la maglia della mia città rende felice me e i tifosi"

“Ogni tifoso aspettava una vittoria come quella di stasera (ieri NdR), era la cosa più importante. Che poi sia arrivata con me in campo dall’inizio è una sensazione bellissima. Vincere il primo derby con la maglia della Reggiana rende felice me e tutta la gente di questa città”. Il centrale difensivo Giangiacomo Magnani ha parlato così ai canali del club granata dopo il successo contro il Modena di ieri sera non riuscendo a nascondere la propria gioia: “È qualcosa di speciale, al di là dei motivi che mi hanno portato qui. Essere a casa ti dà qualcosa di più perché rappresenti la città in cui sei nato e in cui vivi, ti senti più responsabile e devi essere da esempio”.

Spazio poi alla prestazione difensiva: “Credo sia un caso che non abbiamo preso gol con me in campo, ma è comunque un bel dato. Gli abbracci a Libutti e Papetti? Il calcio è uno sport di squadra, senza loro e tutti gli altri non sarei nulla. Cerco sempre di trasmettere unione perché questo ci aiuta a raggiungere risultati in campo. - prosegue Magnani come riporta Tuttoreggiana.com - La mia condizione sta crescendo, ho giocato novanta minuti e per la prima ora sono stato bene, poi mi sono arrangiato. Giocare le partite per intero mi sta aiutando a raggiungere la condizione ottimale”.

Infine uno sguardo sui margini di miglioramento della formazione: “Questa Reggiana ha grande cuore e voglia, ci sono tanti ragazzi con ampi margini di crescita, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Le motivazioni nel derby sono particolari, ma la partita di Avellino vale gli stessi tre punti: bisognerà avere la stessa mentalità”.