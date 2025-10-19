Juventus Next Gen, Brambilla: "Diventa fondamentale per noi fare una partita di livello alto"

Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha presentato il match contro il Rimini: "Sappiamo che la partita di domani (oggi ndr) dovremo affrontarla al meglio, soprattutto dal punto di vista mentale, dell'approccio e dell'atteggiamento, perché troveremo una squadra che sta scontando una penalizzazione importante in classifica, ma è una squadra che in campo sta giocando bene, si è compattata ed è una squadra che, senza la penalizzazione, avrebbe un solo punto in meno di noi. Diventa fondamentale, dunque, per noi fare una partita di livello alto.

Abbiamo avuto la possibilità di staccare un po' mentalmente in questi giorni, ma sicuramente non dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'allenamento, perchè abbiamo lavorato sul campo. Come già accaduto un mese fa, poi, chi ha giocato meno ha avuto la possibilità di giocare un'altra partita della Premier League International Cup, per mettere minuti nelle gambe. Chi, invece, è rimasto qui a Vinovo si è allenato bene.

In questi giorni, poi, con il rientro di chi è stato impegnato in Nazionale e in questo torneo in Inghilterra ci siamo focalizzati sulla prossima partita che ci attende. In queste settimane abbiamo avuto più tempo per analizzare le due partite e abbiamo messo in risalto le situazioni che avremmo potuto gestire meglio. Sono state due sconfitte che con un po' di attenzione in più sicuramente avremmo potuto evitare, perché abbiamo fatto prestazioni buone. Ora ad attenderci c'è un un ciclo di partite intenso, saranno cinque, compresa quella di Coppa Italia, in due settimane. Proprio la prima, con il Rimini, dobbiamo farla bene".