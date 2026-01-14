TMW
Juventus Next Gen, nel mirino due giocatori ex Torino oggi nelle fila del Lumezzane
Si muove il mercato attorno a due giocatori del Lumezzane.
Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Francesco Gallea Beidi, difensore centrale maliano classe 2005 (10 presenze in stagione), e Luigi Caccavo, attaccante classe 2004 (18 presenze e 7 reti all'attivo) sarebbero finiti nel mirino di un altro club di Serie C, ma iscritto nel Girone B.
Si tratterebbe della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla.
Nota di colore: entrambi i calciatori in questione provengono dalle giovani del Torino.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
