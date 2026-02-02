Ufficiale Potenza, colpo in difesa: dal Trapani arriva Niko Kirwan

Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo dalla società Trapani Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ’95 Niko Kirwan. Il difensore si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2027.

Nato in Nuova Zelanda, Niko muove i primi passi calcistici a Treviso, prima di rientrare in patria e completare il proprio percorso di crescita nel settore giovanile dell’Auckland City. Dopo una stagione al Team Wellington, conclusa con la vittoria del campionato, nel 2017 approda al Mestre. Nel 2018/2019 passa alla Reggina, con cui conquista il campionato di Serie C, collezionando 33 presenze e una rete. Successivamente veste la maglia della Reggiana, centrando un’ulteriore promozione in Serie B e restando in rosa anche nella stagione seguente, nella quale totalizza 27 presenze. Nel luglio 2021 passa al Padova, club con cui colleziona 120 presenze e 8 gol, indossando anche la fascia da capitano e contribuendo alla promozione diretta in Serie B. Dopo quattro stagioni con i biancoscudati, nella stagione in corso si trasferisce al Trapani, totalizzando 23 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

La società è lieta di formulare un caloroso benvenuto a Niko all’interno della famiglia rossoblù.