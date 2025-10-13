Zuares (presidente Federcalcio Israele): "Realista sulle nostre chance con l'Italia"

Moshe Zuares, presidente della Federcalcio israeliana, nel corso dell'intervista concessa al Corriere della Sera, non ha parlato solamente degli intrecci fra calcio e politica, ma anche del match di domani che la sua Nazionale dovrà affrontare contro l'Italia di Gennaro Gattuso.

Sul possibile sorpasso agli azzurri nella corsa ai playoff qualificazione spiega: "Sono abbastanza realista sulle nostre possibilità. Ma in ogni caso giocheremo il nostro calcio, propositivo e offensivo, sperando che stavolta sia sufficiente per ottenere un buon risultato".

Sull'atmosfera che ci sarà in quel di Udine, poi, continua dicendo: "L’anno scorso è stata ottima. Una minoranza di spettatori ha fischiato il nostro inno, ma è stata sovrastata dagli applausi della maggioranza: è stata un’esperienza emozionante. Se ci sarà ancora una minoranza che ci darà contro, saremo in grado di andare

avanti lo stesso".