Zuares (presidente Federcalcio Israele): "Realista sulle nostre chance con l'Italia"
Moshe Zuares, presidente della Federcalcio israeliana, nel corso dell'intervista concessa al Corriere della Sera, non ha parlato solamente degli intrecci fra calcio e politica, ma anche del match di domani che la sua Nazionale dovrà affrontare contro l'Italia di Gennaro Gattuso.
Sul possibile sorpasso agli azzurri nella corsa ai playoff qualificazione spiega: "Sono abbastanza realista sulle nostre possibilità. Ma in ogni caso giocheremo il nostro calcio, propositivo e offensivo, sperando che stavolta sia sufficiente per ottenere un buon risultato".
Sull'atmosfera che ci sarà in quel di Udine, poi, continua dicendo: "L’anno scorso è stata ottima. Una minoranza di spettatori ha fischiato il nostro inno, ma è stata sovrastata dagli applausi della maggioranza: è stata un’esperienza emozionante. Se ci sarà ancora una minoranza che ci darà contro, saremo in grado di andare
avanti lo stesso".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.