Pescara, Vivarini: "Palermo col dente avvelenato, dobbiamo giocare alla morte su ogni palla"

“Sono stati due giorni di recupero dopo la gara contro l’Avellino, veniamo da due sfide intense sotto il punto di vista fisico anche perché abbiamo giocato sul sintetico e questo ci ha creato qualche problema”. Il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini ha parlato così in conferenza stampa in vista della trasferta di Palermo: “Abbiamo lavorato sui rosanero, sarà una bella partita che tutti vorrebbero giocare visto lo stadio e il pubblico di Palermo. Ci aspettiamo una squadra molto intensa e dobbiamo essere bravi a superare certe fasi della gara per fare una bella prestazione come la abbiamo pensata. - prosegue Vivarini come riporta Rete8.it - Il Palermo non avrà problemi di organico, ha tanti giocatori di alto livello, vedremo chi schiereranno soprattutto in attacco, ma chiunque scenderà in campo sarà un giocatore importante per la categoria”.

Spazio poi alle richieste alla sua squadra: “Non voglio più vedere un secondo tempo come quello contro la Sampdoria, voglio tantissimo coraggio perché abbiamo le possibilità per fare bene. Tatticamente dobbiamo stare attenti ad alcune situazioni, ma ho fiducia in tutti i miei ragazzi. Il Palermo avrà il dente avvelenato per questo ho chiesto di reggere l’urto nel primo quarto d’ora di gioco. - prosegue il mister abruzzese – Non mi fossilizzerei su chi partirà dall’inizio, contano tanto anche i cambi e sono contento per esempio di come è entrato Graziani nell’ultima gara. Capellini e Brosco ci sono, al pari di Dagasso e Squizzato. Abbiamo recuperato tutti. Gli infortunati? Tsadjout e Oliveri stanno meglio, mentre Olzer è un po' più indietro. Per Merola invece ci vorrà più tempo”.

Vivarini torna poi sulla partita del Barbera: “Voglio vedere una squadra che gioca alla morte su ogni pallone e poi alla fine tireremo le somme, oggi qualche punto ci manca anche se sono solo due le gare che considero pecche. Quella contro il Cesena e il secondo tempo di Genova con la Samp, ma molto dipendeva dalla nostra convinzione. Ora ho visto la voglia di andare a giocarcela nel migliore dei modi”.