Juventus, Spalletti: "Le parole nuove non affaticano la mente, le cose vecchie appiattiscono"

Il nuovo tecnico della Juventus Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dall’Allianz Stadium, spiegando anche il suo modo di vedere il calcio a poche ore dall'esordio sulla panchina della Juventus: "Quando si va in campo diventa fondamentale vincere una partita – spiega Spalletti, sull’eterna divisione tra risultatisti e giochisti – a volte anche per un rimpallo o per una deviazione. Ma visto che il calcio è anche spettacolo, si cerca di fare un buon prodotto per chi lo vede. Le parole nuove non affaticano la mente, le stesse cose annoiano e appiattiscono la creatività delle persone.

E ogni volta che sono venuto da avversario qui, ho sempre percepito la bellezza della qualità, dell’innovazione e della tecnologia; è giusto così per andare avanti e fare nuove scoperte".

