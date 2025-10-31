Ufficiale Grande colpo della Vis Pesaro per il centrocampo: tesserato l'ex Monza Machin

"La Vis Pesaro dal 1898 è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore José Machín, che ha sottoscritto con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027". Con questa nota il club marchigiano ha annunciato l'arrivo di un calciatore di grande esperienza 135 gare in Serie B, 37 in massima serie - come il equatoguineano svincolatosi al termine della scorsa stagione dal Monza. Questo il resto del comunicato:

"José Machín, centrocampista dotato di fisicità e capacità offensive, è in grado di ricoprire diversi ruoli nel centrocampo. L’inserimento negli spazi e la tecnica sono alcune delle sue armi migliori, ed è abile nel dare un importante contributo in entrambe le fasi di gioco, garantendo equilibrio anche nei momenti di pressione.

Machín, nato a Bata (Guinea Equatoriale) nel 1996, è cresciuto calcisticamente in Spagna nelle giovanili del Málaga e, successivamente, nella Roma. Nel corso della sua carriera ha maturato una solida esperienza tra Serie A, Serie B e campionati esteri, dimostrando continuità di rendimento. Dopo le prime stagioni in prestito con Trapani e Lugano, Machín si è imposto in Serie B vestendo le maglie di Brescia, Pescara e Monza. Con quest’ultimo Club ha vissuto una delle pagine più importanti della propria carriera, diventando protagonista della storica doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. In maglia biancorossa ha totalizzato 83 presenze complessive e 6 reti, distinguendosi per qualità tecniche, dinamismo e capacità di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo. A completare il suo percorso Parma, Frosinone e Cartagena, mentre con la nazionale della Guinea Equatoriale ha collezionato numerose presenze tra qualificazioni e Coppa d’Africa, confermandosi elemento di riferimento per la propria rappresentativa.

Benvenuto a Pesaro, José!".