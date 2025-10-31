Udinese, Runjaic: "Perdita di tempo parlare degli arbitri, non c'è la macchina del tempo"

Alla vigilia della sfida all'Atalanta di domani, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha preso parola in conferenza stampa, rifiutando però di commentare i casi arbitrali della sfida contro la Juve: "E' sempre l'arbitro che deve prendere la decisione finale, il VAR è un buon strumento per ridurre gli errori nelle decisioni arbitrali. Io non posso cambiare le decisioni arbitrali, anche se ho un'altra opinione. E' solo una perdita di tempo ed energia, se ne può parlare ma non c'è la macchina del tempo. Si parla spesso di come adattare l'utilizzo del VAR in Italia, ma anche in Germania. Ci sono diverse opinioni, è importante a livello di comunicazione, è importante presentare le nostre opinioni come club.

Di per sè il lavoro di arbitro è molto difficile, bisogna decidere in pochi secondi. E' importante secondo me dare un feedback sul loro lavoro. Non sono molto esperto sul funzionamento del VAR. Quel che posso fare è insegnare ai difensori come adattarsi alle regole. Ho un buon staff tecnico che mi assiste, spero che in futuro qualcosa ci torni indietro dal punto di vista della fortuna in questi aspetti, ma dobbiamo concentrarci sul come vogliamo giocare. Non dobbiamo farci distrarre da altre situazioni".

