Pescara, che sfortuna Pellacani: ennesimo infortunio e stagione chiusa in anticipo

Nei giorni scorsi il difensore Filippo Pellacani è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro a Bologna, un intervento perfettamente riuscito che però impedirà al giocatore di tornare in campo in questa stagione come sottolinea Il Centro.

Per il classe ‘98 si tratta dell’ennesimo infortunio che patisce nel corso della sua esperienza in biancoazzurro iniziata nell’estate del 2022. Nel corso della prima stagione infatti il calciatore era sceso in campo appena sei volte a causa della rottura del crociato dopo appena due giornate che lo costrinse a restare fuori fino a marzo inoltrato. L’anno successivo il copione fu simile con appena 13 presenze dovute a una serie di fastidi al ginocchio, e a una nuova operazione al menisco, che lo fermarono più volte nel corso dell’anno. Solo nella passata stagione il giocatore non ha sofferto per problemi fisici chiudendo la stagione con 40 presenze e la promozione in Serie B.

Prestazioni che avevano portato il club a rinnovargli la fiducia facendogli firmare un biennale lo scorso gennaio. In questa stagione il centrale era partito da titolare giocando cinque delle prime sei gare prima di questo nuovo intoppo che gli farà terminare la stagione in anticipo con l’amarezza di non poter aiutare i compagni a difendere la preziosa Serie B conquistata lo scorso anno.